Могерини обратила внимание на многочисленные проблемы Украины

Украина за последние пять лет, несмотря на чрезвычайно сложные условия, осуществила ряд очень важных реформ, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на заседании Европарламента, посвященном выполнению соглашения об ассоциации ЕС-Украина.



Одновременно она остановилась на многочисленных проблемах, стоящих перед Украиной, которые в процессе осуществления преобразований не были решены.



По ее словам, серьезным вопросом остается борьба с коррупцией. В Брюсселе ждут, "чтобы антикоррупционный суд стал реальностью". Органы борьбы против коррупции должны быть независимыми, не подверженными политическому давлению. То же самое, добавила Ф.Могерини, касается и прокуроров.



Кроме того, отметила дипломат, значительных усилий требует борьба против мошенничества в банковском секторе, которое высокопоставленная европейская чиновница назвала масштабным.



Ф.Могерини выделила вызывающие беспокойство Евросоюза "атаки против гражданского общества и журналистов". В связи с этим она напомнила нападение с использованием серной кислоты на украинскую активистку Екатерину Гандзюк. Ф.Могерини высказала пожелание проведения "усиленного расследования".



Высокий представитель ЕС отметила также необходимость более активной работы по защите прав национальных меньшинств.



По ее словам, соглашение об ассоциации ЕС-Украина "самое амбициозное, которое когда-либо разрабатывалось Европейским союзом с какой-либо страной-партнером".



"И с 2014 года Европейский союз инвестировал в Украину больше, чем в какую-либо страну в мире. Это - самый существенный пакет помощи в нашей истории", - уточнила Ф.Могерини.



В ЕС хотят, чтобы Украина преуспела, и Евросоюз будет работать над этим. ЕС, объяснила она, сделал свой выбор: "Оказывать помощь, несмотря на все трудности и все препятствия на пути".

