Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал арест украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом он сообщил в интервью Fox News, фрагмент которого опубликовал на своей странице в Facebook. «Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — объявил украинский лидер.



«Ваши регулярные войска под флагом РФ совершили нападение на украинское военное судно в международных водах», — добавил он.



25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины.



Москва расценила случившееся как провокацию. В Киеве действия России сочли «актом агрессии», сославшись на то, что инцидент произошел в международных водах. Через несколько дней в ряде областей Украины было объявлено военное положение.

