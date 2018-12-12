Выделенных средств "Укрпочте" хватит только на полгода - Смелянский

ПАО "Укрпошта" продолжает повышать зарплаты своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений, очередное повышение запланировано на первый квартал 2019 года, сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" гендиректор Игорь Смелянский.



Он также отметил, что в случае своевременного выделения запланированных в госбюджете-2019 средств в сумме 500 млн грн в первом квартале 2019 года, "Укрпошта" сохранит существующую сеть отделений.



"При этом данная сумма покрывает необходимость финансирования на первое полугодие. Ко второму полугодию мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений "Укрпошты", – подчеркнул он.



Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым увеличение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности, а также просит генерального директора "Укрпошты" И.Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

