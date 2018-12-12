В ближайшие дни осадки в Украине ослабнут

В ближайшие сутки, 13 декабря, территория Украины останется под влиянием циклона, но его активность значительно уменьшится, поэтому в большинстве областей осадки постепенно начнут ослабевать, а на юго-востоке и вовсе прекратятся, сообщает Укргидрометцентр. В четверг в Украине ожидается небольшой снег, в западных, ночью и в большинстве северных и центральных областей умеренный снег; лишь на крайнем востоке и в Приазовье днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.



Ветер преимущественно северо-западный (на юге и востоке страны юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла, в Карпатах 5-9° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.



В Киеве - ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве в день 13 декабря самая высокая температура была зафиксирована на отметке 10,0 градусов тепла в 1950 году, а самая низкая - ночью на отметке 24,3 градусов мороза в 1921 году.



В пятницу, 14 декабря, в Украине - небольшой снег, лишь в восточной части, на Закарпатье, днем и на юге страны - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, на юге 1-6° тепла. В Карпатах без осадков; температура ночью 6-11° мороза, днём 2-7° мороза.



В Киеве - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.

