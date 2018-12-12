Палата представителей США приняла резолюцию о признании Голодомора геноцидом

Палата представителей США приняла резолюцию, приуроченную к 85-летней годовщине Голодомора в Украине. В тексте резолюции говорится о том, что Палата представителей осуждает «систематические нарушения прав человека советским правительством в отношении украинского народа», выражает «глубочайшее сочувствие жертвам трагедии [Голодомора]», а также признает выводы комиссии по голоду в Украине от 1988 года, что «Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид украинцев в 1932-1933 годах».



Проект резолюции был подготовлен сенатором от штата Огайо Робом Портманом, возглавляющим «украинскую группу» Сената США, и приурочен к 85-й годовщине Голодомора. Сенат принял резолюцию в октябре.



Власти Украины считают Голодомор геноцидом украинского народа. Власти РФ подобную оценку отвергают, указывая, что во время голода массово погибали не только этнические украинцы, но и представители других народов.

