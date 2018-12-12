Названа лучшая страна для приключенческого туризма

Чили стала лучшей страной для приключенческого туризма по версии World Travel Awards.



Южноамериканское государство получает эту награду уже третий год подряд, сообщает Lonely Planet.



Чили считается идеальным местом для любителей экстремального отдыха. Это настоящий рай для тех, кто занимается серфингом, дайвингом, кайтсерфингом или плавает на каяке. Этому способствует благоприятный климат и береговая линия протяженностью более 4000 километров.



А еще эта страна богата ледниками: их здесь более 2000, большинство - неисследованные.



Для любителей парапланеризма идеальным местом может стать город Икике, расположенный между пустыней Атакама и Тихим океаном.



Кроме того, желающие могут испытать себя, проехав по самой сухой пустыне в мире и ее гигантским соленым озерам на велосипеде.



В городе Сан-Педро-де-Атакама можно отправится на экскурсию, в ходе которой подняться на 4000 метров, увидеть вулканы и лагуну Мисканти.



Поклонникам зимних видов спорта следует отправиться в Анды, где можно покататься на лыжах, сноубордах и тюбингах, а реки в центральной и южной частях Чили — идеальное место для рафтинга.



Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма.

