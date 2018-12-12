Ученые раскрыли страшное заболевание Джеймса Бонда

Ученые из новозеландского Университета Отаго проанализировали 24 фильма про Джеймса Бонда и пришли к выводу, что герой страдает хроническим алкоголизмом. Об этом сообщает The Telegraph. Результаты исследования опубликованы в Medical Journal of Australia.



Отмечается, что в бондиане 109 раз показывали выпивающего агента. Получается, что в среднем он употребляет спиртное 4,5 раза за фильм.



Шпион побил рекорд в картине «Квант милосердия», выпущенной в 2008 году. Там персонаж Дэниела Крейга употребил 24 единицы алкоголя, что равняется 240 миллилитрам чистого этанола. Исследователи отметили, что такое количество выпитого должно привести к потенциально смертельному уровню алкоголя в крови.



Ученые также раскритиковали службу внешнеполитической разведки Великобритании MI6 за то, что Бонд испытывает высокий уровень стресса на работе. По их мнению, алкоголизм толкает агента на опасные поступки, драки и скоростное вождение.

