Кабмин создал Государственную социальную службу Украины

Кабинет министров Украины создал Государственную социальную службу Украины.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Отмечается, что Госсоцслужба является центральным органом исполнительной службы, который управляется правительством через Министерство социальной политики и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществляет контроль предоставления социальной поддержки.



Предельная численность сотрудников установлена на уровне 120 человек.



Кроме того, Минсоцполитики поручено на протяжении двух месяцев внести на рассмотрение Кабмина положение о данной Службе.

