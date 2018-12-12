Кабмин создал Государственную социальную службу Украины
Кабинет министров Украины создал Государственную социальную службу Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Отмечается, что Госсоцслужба является центральным органом исполнительной службы, который управляется правительством через Министерство социальной политики и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществляет контроль предоставления социальной поддержки.
Предельная численность сотрудников установлена на уровне 120 человек.
Кроме того, Минсоцполитики поручено на протяжении двух месяцев внести на рассмотрение Кабмина положение о данной Службе.
Источник: Интерфакс-Украина
13:39