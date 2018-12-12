Трамп предрек бунт в случае своего импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится импичмента, так как не сделал ничего противозаконного. По словам главы государства, он вывел экономику страны на высочайший уровень. Об этом американский лидер рассказал в интервью Reuters.



«Я не тревожусь об этом. Думаю, люди взбунтовались бы, если бы это произошло», — ответил Трамп на вопрос о возможном привлечении к суду.



Демократы и оппозиционные СМИ предсказывают главе государства импичмент по нескольким причинам. Они связаны в основном с признаниями его личного адвоката Майкла Коэна, который, к примеру, рассказал, что Трамп дал ему указание совершить преступление, заплатив двум женщинам, чтобы повлиять на ход выборов. За это президента могут обвинить в нецелевом расходовании средств избирательного фонда. Кроме того, юрист указывал и на некоторые связи Трампа с Россией, но спецпрокурор Роберт Мюллер так и не выдвинул никаких свидетельств его сговора с Москвой.

