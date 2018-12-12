"Киевводоканал" попросил оплатить счета, не дожидаясь платежек

"Киевводоканал" обратился к жителям столицы с просьбой оплатить декабрьские счета за холодную воду до конца года, не дожидаясь платежек от предприятия. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Отмечается, что просьба касается тех пользователей, которые оплачивают коммунальные счета онлайн и могут отследить свои начисления. В "Киевводоканале" мотивировали это тем, что декабрьские платежки за пользование водой киевляне получат только в середине января, а "Новый год следует начинать без долгов".



"Просим всех, кто платит электронным способом за холодное водоснабжение и холодное и горячее водоотведение, и имеет возможность отслеживать свои начисления, оплатить их как можно быстрее, не дожидаясь поступления платежек", - говорится в сообщении предприятия.

