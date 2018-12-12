Сестра Сенцова получила премию Сахарова в Европарламенте

Во французском Страсбурге в среду, 12 декабря, состоялась церемония награждения премией имени Сахарова За свободу мысли, которую в 2018 году Европарламент присвоил украинскому режиссеру Олегу Сенцову.



На мероприятие в Европарламент приехала двоюродная сестра украинца – Наталья Каплан, так как сам Сенцов удерживается в колонии в Лабытнанги на севере России. Именно она и адвокат Дмитрий Динзе получили премию вместо Олега Сенцова.



Награду вручал председатель Европейского парламента Антони Таяни. Также Наталья Каплан выступила с речью в Европарламенте, зачитав обращение своего брата.



"Я не могу сейчас присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой… Андрей Сахаров – это человек, на которого, безусловно, стоит равняться, и стоять даже где-то чуть рядом с ним – это уже большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма, но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду", – говорится в обращении Олега Сенцова.

