Посольство США призвало Россию освободить всех политзаключенных украинцев

Посольство США в Украине вновь призвало Россию освободить всех украинских политзаключенных.



"Сегодня Олег Сенцов должен быть в Страсбурге и получать награду за мужество и решительность. Вместо этого он незаконно находится в российской тюремной камере. Мы стоим вместе с Олегом сегодня и каждый день. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных. #FreeSentsov", - говорится в сообщении посольства США в Твиттере в среду.

