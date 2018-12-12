Саммит ЕС обсудит перспективы продления санкций против РФ – Туск

Европейский совет, который соберется на встречу 13-14 декабря, заслушает канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений для последующего рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ.



"Канцлер Меркель и президент Макрон расскажут о выполнении минских соглашений в аспекте продления санкций (против России - ИФ)", - говорится в письме председателя Европейского совета Дональда Туска, адресованном членам совета.



"Мы (Европейский совет - ИФ) будем обсуждать международные отношения и принимать заключения по внешней политике, включая эскалацию в Азовском море, и саммит ЕС-Лига арабских государств", - отмечается в письме.

