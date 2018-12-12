Украину назвали лидером по объему европейских инвестиций

За всю свою историю Евросоюз не вкладывал ни в одну страну мира так много средств, как в Украину. Об этом сообщила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Европарламента, посвященном выполнению соглашения об ассоциации ЕС-Украина, передает агентство «Интерфакс-Украина».



Могерини заявила, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС — «самое амбициозное, которое когда-либо разрабатывалось Европейским союзом с какой-либо страной-партнером».



«С 2014 года Европейский союз инвестировал в Украину больше, чем в какую-либо страну в мире. Это самый существенный пакет помощи в нашей истории», — подчеркнула дипломат.



Она отметила успехи Украины в проведении ряда реформ, однако указала на нерешенные проблемы. В их числе она назвала недостаточно эффективную борьбу с коррупцией, крупные масштабы мошенничества в банковском секторе и «атаки на гражданское общество и журналистов».



Могерини уверила собеседников, что ЕС заинтересован в процветании украинского государства и будет «оказывать помощь, несмотря на все трудности и все препятствия на пути».

