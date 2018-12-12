НБУ обнародовал график работы банков на праздники

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в период завершения отчетного года (конец 2018 - начало 2019 года).Об этом в среду, 12 декабря, информирует пресс-служба Нацбанка.



Так, согласно решению регулятора, банки в этот период будут работать по графику:



27 и 28 декабря СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня - на 2 часа дольше.



29 декабря до 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк Украины и органы Государственной казначейской службы Украины. В то же время, НБУ и органы Государственной казначейской службы Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день у СЭП закончится в 15:00.



30, 31 декабря 2018 года, а также 1, 5, 6 и 7 января 2019 года СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система Реестр договоров с нерезидентами 2 работать не будут.



2 января банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанный с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.



3, 4 и с 8 января СЭП и банковская система Украины заработают в обычном режиме.



Отмечается, что в период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный НБУ 28 декабря 2018 года.



"Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепив их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни", - резюмировали в пресс-службе.

