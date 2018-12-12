Меркель предлагает продлить санкции против России

Меркель предлагает продлить санкции против России

Берлин выступает за продление санкций против России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы будем выступать за продление санкций против России", - цитирует А.Меркель Twitter партии ХДС.

"Мы обеспокоены поведением России. Мы не приемлем (одностороннего) использования Азовского моря", - добавила А.Меркель.

Европейский совет, который соберется 13-14 декабря, заслушает А.Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. На основе выводов А.Меркель и Э.Макрона будет рассматриваться вопрос о продлении антироссийских санкций.