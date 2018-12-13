МВФ рассмотрит вопрос финансирования Украины 18 декабря

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу выделения Украине нового финансирования по программе stand-by (SBA) назначено на 18 декабря, следует из повестки дня МВФ. "Украина. Запрос о резервном кредите и отказ от (предыдущих) договоренностей в рамках расширения финансирования по программе stand-by", - следует из повестки дня фонда, опубликованной на его сайте.

Как сообщала 29 ноября директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, совет управляющих МВФ готов обсудить предоставление помощи Украине после 10 декабря.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины относительно нового кредитного займа на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.

