Ангела Меркель может лишиться поста канцлера досрочно

Канцлер Германии Ангела Меркель может лишиться своих полномочий досрочно. Об этом передает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в руководстве партии ХДС.



Они рассказали журналистам, что у членов блока ХДС/ХСС существует план на случай выхода Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из правящей коалиции. Это может произойти после выборов в Европарламент в мае 2019 года, а также местных выборов в немецких землях Бранденбург, Саксония и Тюрингия.



В случае проигрыша СДПГ на этих выборах в партии может смениться руководство, и социал-демократы выйдут из альянса. При таком исходе ХДС планирует создать правительство меньшинства и передать полномочия канцлера новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.



Меркель готова сама оставить пост, если это приведет к созданию "Ямайка-коалиции" - блока из ХДС, Свободной демократической партии и "зеленых".

