Ангела Меркель может лишиться поста канцлера досрочно

Ангела Меркель может лишиться поста канцлера досрочно

Канцлер Германии Ангела Меркель может лишиться своих полномочий досрочно. Об этом передает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в руководстве партии ХДС.

Они рассказали журналистам, что у членов блока ХДС/ХСС существует план на случай выхода Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из правящей коалиции. Это может произойти после выборов в Европарламент в мае 2019 года, а также местных выборов в немецких землях Бранденбург, Саксония и Тюрингия.

В случае проигрыша СДПГ на этих выборах в партии может смениться руководство, и социал-демократы выйдут из альянса. При таком исходе ХДС планирует создать правительство меньшинства и передать полномочия канцлера новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Меркель готова сама оставить пост, если это приведет к созданию "Ямайка-коалиции" - блока из ХДС, Свободной демократической партии и "зеленых".