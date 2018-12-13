Усик в случае захвата Лавры встанет на сторону монахов

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что если радикалы пойдут захватывать Лавру, то он станет на сторону монахов. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ведущих телеканала 112 Украина о его действиях в случае захвата радикалами Лавры. Усик рассказал, что его духовник советует всем, кто интересуется у боксера о его отношении к событиям вокруг церкви, рекомендовать читать Библию и Евангелие.

"Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его давали. Ничего не зависит, дадут Томос или не дадут. Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное", - считает боксер.



Усик полагает, что единственную причину всех бед и неурядиц человек должен искать именно в себе.

