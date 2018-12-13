Макрон решил расширить участие армии в АТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился увеличить контингент военных, участвующих в контеррористической операции "Часовой".



Об этом сообщил в среду вечером премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Он выступил по итогам заседания Совета обороны, которое прошло после теракта в Страсбурге.



"Президент Франции принял решение в среду в ходе заседания Совета обороны увеличить численность военных, задействованных в рамках программы "Часовой", чтобы гарантировать безопасность граждан страны. Уже в среду 500 военных пополнили число тех, кто принимает участие в контреррористических действиях. Теперь их численность будет увеличена еще на 1300 в ближайшие дни", - сказал Филипп.



Он отметил, что главная цель таких мер - "обеспечить безопасность в местах скопления людей, в частности на рождественских базарах, которые открылись во многих городах Франции перед праздниками". Эдуар Филипп подчеркнул при этом "полную решимость" властей "дать самый решительный ответ" на действия экстремистов и террористов.



Как объявила в среду мэрия города Страсбурга, знаменитая городская ярмарка, одна из старейших в Европе, останется закрытой в четверг после того, как там во вторник террорист открыл огонь из автоматического оружия, в результате чего несколько человек погибли и более 10 пострадали. Мэр города Ролан Рис ранее подчеркнул, что считает необходимым, чтобы в ближайшие дни ярмарка, которую посещают обычно более 2 млн человек, в самое ближайшее время возобновила работу.

