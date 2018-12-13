ДНР планирует передать Киеву заключенных, осужденных по уголовным статьям

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики планируют 13 декабря передать представителям Киева группу заключенных, которые были осуждены по уголовным статьям до начала конфликта в Донбассе и содержатся в местах лишения свободы в ДНР, заявила в среду журналистам омбудсмен республики Дарья Морозова.

"Завтра планируется передача лиц, осужденных до начала конфликта, которые изъявили желание продолжать отбывать наказание на территории Украины", - сказала Морозова.



В июне Морозова заявила, что после назначения Денисовой уполномоченным по правам человека передача заключенных по уголовным статьям в исправительные учреждения, находящиеся под юрисдикцией Киева, полностью остановилась. Ранее ДНР регулярно передавала на территорию, контролируемую Киевом, заключенных, которые были осуждены по уголовным статьям до начала конфликта. Передачи осуществлялись только в случае, если заключенные изъявляли свое желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории.

