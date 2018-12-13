Мадуро заявил, что США планируют убить его и установить диктатуру в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в разработке планов по его свержению и убийству. Об этом политик заявил в среду на пресс-конференции в Каракасе, которая транслируется в Twitter венесуэльского лидера.



"Господин Болтон был назначен ответственным за план по организации государственного переворота, убийству Николаса Мадуро и созданию совета переходного правительства", - сказал Мадуро. По его мнению, Болтон для этих целей поддерживает контакты "с венесуэльскими ультраправыми", а также "превратил Колумбию в базу для операций по реализации этих сумасшедших и преисполненных ненависти планов".



"Есть план, одобренный Джоном Болтоном, для обучения наемников, которые будут вводить в заблуждение наши вооруженные силы на границе, чтобы запутать общественное мнение и оправдать нападение на Венесуэлу. Правительство президента Колумбии Ивана Дуке является соучастником его плана по развязыванию насилия в нашей стране", - отметил Мадуро.



Он предложил Конгрессу США расследовать "террористические планы" Болтона в отношении его страны. "Заявление, которое я делаю, я считаю очень серьезным. Джон Болтон руководит террористическим и интервенционистским планом против Венесуэлы, и, если бы в США существовало правосудие, Конгресс и пресса должны были бы это расследовать, - отметил политик. - Это не пустые слова".



Глава Венесуэлы также заявил, что вооруженные силы его страны должны быть всегда готовы "гарантировать стабильность, целостность и мир в стране перед лицом любой угрозы, как бы она ни называлась и откуда бы она ни исходила".



Кроме того, Мадуро в очередной раз возложил Соединенные Штаты ответственность за неудавшуюся попытку покушения на него в августе. "США хранят молчание, характерное для соучастников заговора", - сказал он.



В ходе пресс-конференции Николас Мадуро также призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нормализовать двусторонние отношения.



"Я призываю США, в том числе президента Дональда Трампа, перевернуть страницу нашей истории, полную заговоров. Надеюсь, что однажды у нас будут нормальные отношения с этой страной, мы будем настойчиво добиваться диалога и уважения", - сказал Мадуро.



Лидер Венесуэлы также отметил, что его страна готова к диалогу с США. "Президент Трамп, мы можем обсудить то, что вы хотите, где вы хотите и когда вы хотите", - добавил Мадуро.



В начале сентября газета The New York Times сообщила, что сотрудники администрации Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждали возможность свержения Мадуро.



Венесуэльский лидер в очередной раз призвал США отказаться от подрывной деятельности против Венесуэлы. "Правительство США должно прекратить свои кампании и планы против мира в Венесуэле", - сказал он.

Обвинения в адрес амеркианских СМИ



Мадуро утверждает, что СМИ США опубликовали более 4 тыс. негативных новостей о Венесуэле с января по декабрь. "90 американских СМИ опубликовали более 4 142 негативных новостей о Венесуэле с 1 января по 8 декабря этого года", - сказал политик.



По его словам, правительство США продолжает "кампанию против демократии [в Венесуэле]". "Она [кампания] также направлена на создание условий, оправдывающих любые действия, которые предпринимает правительство США против законных институтов власти и мира на венесуэльской земле", - добавил Мадуро.



Президент Венесуэлы подчеркнул, что его страна сама будет решать свои внутренние проблемы. "Проблемы венесуэльцев - это наши проблемы, и мы, венесуэльцы, сами будем решаем их", - отметил Мадуро.



Он также добавил, что Венесуэла "не встает на колени и не сдастся". "Венесуэла продолжит строительство мира и демократии. Пусть американская империя знает об этом!" - заявил политик.



Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. Согласно данным парламента, инфляция с января по октябрь этого года составила порядка 287000%, а в годовом исчислении рост цен превысил 833000%. МВФ прогнозирует, что к концу года инфляция может достичь 1000000%. Данные ЦБ Венесуэлы об уровне инфляции не публикуются уже несколько лет.

