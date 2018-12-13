Продану нашли электронный браслет

Полиция все-таки надела на бывшего и.о. главы ГФС Мирослава Продана электронный браслет. Об этом 12 декабря сообщил Telegram-канал The Newsroom.



"Продану наконец нашли электронный браслет. Ну просто у Авакова никак не могут закупить эту никому не нужную мелочь – не вертолеты же французские юзаные, много не заработаешь", – говорится в сообщении.



Продан возглавлял ГФС с марта 2017 года, 5 сентября 2018 года он подал в отставку по собственному желанию. 16 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении.



В начале декабря Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Продана в виде личного поручительства, его выразили желание взять на поруки семь человек, в том числе нардепы от Блока Петра Порошенко Геннадий Ткачук, Николай Кучер и Вадим Денисенко. Суд обязал экс-главу ГФС сдать паспорта и носить электронный браслет.

