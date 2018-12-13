В САП заявили, что потребуют отстранения Насирова, если его действительно восстановят

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будут ходатайствовать об отстранении от должности главы Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романа Насирова, в случае вступления в силу судебного решения об отмене его увольнения.



Об этом в среду, 12 декабря, сообщает пресс-служба НАБУ в соцсети Фейсбук.



При этом на последнем в 2018 году судебном заседании по делу об обвинении экс-главы ГФС у судей не осталось времени на зачитывание обвинительного акта.



"Таким образом, этот год завершается на 394 странице (обвинительного акта - Прим.Ред.): до конца осталось зачитать еще 380. Надеемся, этот процесс наконец завершится в следующем году, и суд сможет начать изучение доказательной баз", - сказано в сообщении НАБУ.



Следующее судебное заседание по делу Р.Насирова начнется в Шевченковском районном суде г.Киева 10 января 2019 в 15:20.



"Если же так случится, что вдруг экс-глава ГФС реально восстановиться на своей бывшей руководящей должности, НАБУ рассчитывает, что САП будет ходатайствовать о его отстранении в уголовно-правовом порядке, ведь это лицо обвиняется в нанесении многомиллионного ущерба государству", - отметили в НАБУ.



В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире телеканала "112.Украина", что САП подготовит ходатайство об отстранении от должности Р.Насирова, если решение суда о его восстановлении вступит в силу.



"Учитывая, что дело уже в суде, следующее заседание назначено, насколько я помню, на январь следующего года, мы будем готовить ходатайство об отстранении от должности, если это решение вступит в законную силу и будет пытаться приступить к исполнению своих обязанностей. До вынесения приговора суда по убеждению антикоррупционной прокуратуры необходимый и единственный правильный путь – это отстранение от выполнения обязанностей", - сказал Холодницкий.



Как сообщалось, 3 марта 2017 года Кабинет министров отстранил от должности главы ГФС Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и.о. замглавы службы Мирослава Продана, а 31 января 2018 года уволил его с должности.



Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.



Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.



Окружной административный суд Киева 11 декабря 2018 года отменил решение Кабмина от 31 января 2018 года об увольнении Насирова с должности главы ГФС, удовлетворив соответствующий административный иск Р.Насирова в Кабмину и ГФС, рассмотрение которого длилось с февраля 2018 года. Основанием для принятия такого решения стало не доведение ответчиками наличия оснований для увольнения Р.Насирова с должности главы ГФС, а именно - обстоятельств его двойного гражданства и нарушения процедуры его освобождения.



Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко заявил, что Кабинет министров Украины подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева отменить правительственное решение об увольнении с должности главы ГФС Романа Насирова.

