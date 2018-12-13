- Главная
- Звездная пыль
- Вышел новый трейлер хоррора "Птичий короб" с Буллок
Вышел новый трейлер хоррора "Птичий короб" с Буллок
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового хоррора Птичий короб, главную роль в котором исполнила актриса Сандра Буллок. Ролик был опубликован на YouTube-канале сервиса.
В основу сюжета положена история героини Мэлори, которая спасается со своими детьми от загадочного явления, видя которое, люди начинают друг друга убивать. Она вынуждена бежать в удаленную дикую местность с завязанными глазами, полагаясь исключительно на слух.
В ролях, помимо Сандры Буллок, также снимаются Джон Малкович ("Глубоководный горизонт"), Сара Полсон ("Американская история ужасов") и Роза Салазар ("Бегущий в лабиринте").
Режиссером ленты выступила Сюзанна Бир. Лента выйдент на Netflix 21 декабря текущего года.
Источник: Корреспондент
09:30