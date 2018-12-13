СМИ и знаменитости оказывают прямое влияние на пищевое поведение

Еще недавно пищевое поведение определялось личными мотивами человека вроде борьбы за права животных, заботы о своем здоровье и окружающей среде. Но эксперты Университета Квинсленда определили значительное влияние массовой культуры. Теперь человек не решает, чем и как ему питаться - за него это делают знаменитости, телезвезды, кулинарные шоу и рекомендации СМИ.



"Быть веганом теперь модно, а мясоедом - нет. И этот выбор делаете не вы; за вас решают знаменитости и кулинарные шоу. Теперь они, а не личный вкус, помогают супермаркетам и потребителям наполнять и опустошать полки", - констатирует доктор Мишель Филиппов, один из авторов соответствующего исследования.



Сейчас поведение полностью определяется стремлением соответствовать стандартам, заданным извне. В отчете ученых говорится: "Люди больше не хотят понимания, особого отношения и теплых разговоров по душам. Они слушают не тех, кто продает им еду, а тех, кто говорит, какой она должна быть. В итоге мы видим огромное количество примеров партнерских отношений между знаменитыми шеф-поварами, такими как Джейми Оливер и Хестон Блюменталь, и продуктами определенных марок. То есть люди делают выбор, опираясь на советы совершенно незнакомых индивидов, и лишь потому, что те знамениты".

