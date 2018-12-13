«Оппо» поплыли. И «петрушка»?..

...Когда недавно веселый вешатель (обещать сейчас все, а вешать «вату» будем потом) и по совместительству мэр Днепра (который город) Борис Филатов заявил, что не хочет и в политике спать с резиновой женщиной и потому уходит с какой-то там должности в партии «Укроп» (слизано с «украинский патриот», если кто забыл), которая стала совсем уж бесплодной и фригидной, все заговорили: ну, вот, мол, побежали. То есть бросают бенефициаров «Укропа», и находят новые более щедрые гавани. «Пересел с укропа на петрушку», – язвили иносказательно.



И всем оно понятно: выборы близко, военное положение введено, под молот репрессий может «случайно» попасть каждый, с должности слететь запросто любой и т. д. и т. п., а Борис Филатов человек предусмотрительный. Он хорошо знает толк в «пересадках». Особенно учитывая то, как действительно зовут гаранта нации, который очень хочет еще раз побыть президентом, а Коломойский этому всячески противится. Вот и понял Боря-вешатель, что может попасть, как кур в ощип, не за свои интересы, под раздачу, как говорится, по «квоте мочилова Коломойского» под чужой заказ...



И эта тенденция – «с укропа на петрушку» – действительно проявилась в политической среде Украины. Но не так в борьбе за президентское кресло, как в раскрутке своих старых политических партий и новых политпроектов на следующие выборы – парламентские. До них тоже уже осталось меньше года. И с рейтингом популярности соискателей президентского поста все без изменений: все сидят по местам, похоже, в зависимости или от реальной популярности, или от вложенных денег в раскрутку. Судите сами по последнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС): на первом месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (21,2%), а ниже – лидер партии «Слуга народа» и клоун из «95-го квартала» Владимир Зеленский – 14,6% и действующий гарант нации – 11,6%.



Что это означает? Правильно: «НашаЮля» всех людей как бы привлекает по непонятной Администрации президента причине, а вот штабы Зеленского, за которым все видят Коломойского, и гаранта нации, который как бы за себя платит сам, тратятся приблизительно одинаково.



Заметна тенденция: некоторые преференции и плюсы получили кандидаты и партии, которые пересаживаются с «укропа на петрушку», а не наоборот – не с «петрушки на укроп». Тот же КМИС выяснил, какие из существующих партий сегодня могли бы преодолеть 5-процентый барьер, что нужно для прохождения в Верховную Раду

И чем закончится эта пря между бывшими соратниками, пока не ясно. Сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников (известный в миру по прошлой жизни, как «Бюря-Хюндай») по этому поводу написал:«...Доносы в силовые структуры на бывших коллег – это поступок подлый и недостойный... Еще глупее вся эта ситуация выглядит, если обратить внимание на то, что доносы на коллег-оппозиционеров властям пишет якобы оппозиционный политик

И следующие претенденты говорят о том же: выводимый во второй тур в качестве «жертвенного агнца» выдвиженец «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, которого обязательно должен «уделать» гарант, имеет 11%, а лидер Радикальной партии Олег Ляшко, корефанящийся, по мнению многих, то с Ринатом Ахметовым, то с Коломойским, его подпирает – 8,7%.То есть тут с КМИС по бабкам разошлись ровно – баш на баш, и твой, и мой набирают одинаково. Подтверждает это предположение и тот факт, что по некоторым опросам других контор, куда «занесли побольше», Зеленский и гарант уже вдвоем делят второе-третье места. И процентов у них поровну (кажется, по 8%). Но у Тимошенко в этом же вопросе уже поменьше – всего 14%. Так-то, господа, несите деньги социологам, и вы победите. Обязательно! Если санитары не остановят, раз всевозможные антикоррупционеры бессильны...Но мы не об этом. Заметна тенденция: некоторые преференции и плюсы получили кандидаты и партии, которые пересаживаются с «укропа на петрушку», а не наоборот – не с «петрушки на укроп». Тот же КМИС выяснил, какие из существующих партий сегодня могли бы преодолеть 5-процентый барьер, что нужно для прохождения в Верховную Раду. И получается, что «Оппозиционная платформа – За жизнь», возникшая буквально недавно и со своим Бойко как бы объективно «сидит на петрушке», проходит в будущий парламент, так как у нее третье место. Сразу за тимошенковской «Батькивщиной» и партией «Слуга народа» нового «фаворита» Зеленского. И это даже выше, чем показатели «Блока Петра Порошенко» («БПП»), который на четвертом месте, но тоже проходит.И с этим как бы все ясно: раз проплатили, то на бумаге могут и в космос полететь, если социологи «правильно» поставят вопрос. И «Оппоплатформа – За жизнь», похоже, носит «правильно» и вопросы ставит четко. И главное – чтобы социологи не перепутали в этом кругообороте денег в рейтингах: кто за кого занес, сколько кому ставить, кого поднять, а кого и опустить, а то и вообще «мочкануть» с популярностью. Чтобы, значит, шибче нес «спонсорские». И не крысил по дороге просто так, без борьбы за электорат...И с этим все ясно, это классика жанра. А не повезло вот «Оппозиционному блоку» («ОБ»), который вдруг побил горшки с гарантом нации, лопнул, как перекачанное изделие №2, использованное не по назначению, и породил упомянутую «Оппозиционную платформу – За жизнь». Она и выдвинула гаранту под бок «удобного» претендента-соперника. А «Оппоблок» с этим пролетел. И вот результат: «платформа» как бы проходит в Раду, а вот «ОБ» – нет. Более того, его вообще «опустили»: у него всего якобы 2% симпатизирующего электората, а надо, напоминаю, 5%.Не проходят, судя по всему, никому из спонсоров не нужные «Блок Святослава Вакарчука» (4,1%), партия «Наши» Евгения Мураева (4,1%), Объединение« Самопомощь» Андрея Садового (3,6%) и ВО «Свобода» Олега Тягныбока (2,2%). Нет бабок – нет мандата, таков суровый приговор и жизни, и ее выразителей – украинских «сосиолухов», высасывающих за деньги у кого угодно и для кого угодно что угодно.Но главная, повторяю, сенсация местного масштаба – это падение рейтингов «ОБ», что признал даже замдиректора КМИС Антон Грушецкий. «Мы видим, что основные рейтинги довольно стабильны, но произошло снижение рейтинга «Оппозиционного блока» за счет перехода Юрия Бойко в «Оппозиционную платформу – За жизнь», – уныло для действующего президента и его возможного «проигравшего» сказал он. При этом Антон, как видим, не кочевряжился, а прямо сказал, за что был наказан «Оппоблок» – не перешел вовремя «на петрушку», не сориентировался, не подсуетился...«ОБ», говорят, теперь хочет разобраться с происшедшим уже в эту субботу, когда вся нация трепетно будет ждать томос. Параллельно на 15 декабря сего года намечен и анонсирован съезд «Оппоблока», который и должен, условно говоря, определить, на каком свете он находится. И, разумеется, утвердить раскол и исключение из «ОБ» все того же Бойко сотоварищи, выбравших «петрушку».Однако главные «обэшники» пока оказались не на съезде, а на... допросе в Национальной полиции. Потому что заявление на них туда подал… да-да, все тот же Бойко. Он обвинил бывших коллег по борьбе за счастье народное по статье 170 (препятствовании деятельности политических партий) и статье 358 (подделке документов) Уголовного кодекса Украины, и Нацполиция не могла не среагировать. Несмотря на то, что сам Бойко публично говорил, что «ОБ» для него – в прошлом.И чем закончится эта пря между бывшими соратниками, пока не ясно. Сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников (известный в миру по прошлой жизни, как «Бюря-Хюндай») по этому поводу написал:«...Доносы в силовые структуры на бывших коллег – это поступок подлый и недостойный... Еще глупее вся эта ситуация выглядит, если обратить внимание на то, что доносы на коллег-оппозиционеров властям пишет якобы оппозиционный политик. Без сомнения, его псевдооппозиционность после этих действий стала очевидна и для рядовых партийцев, и для миллионов украинских избирателей... Один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс! Такого прецедента в истории Украины еще не было».И, в принципе, такого в Украине действительно еще не было. Но жизнь же продолжается, а борьба за власть и место у «корыта» ожесточается. И, повторяю, не надо было с «петрушки» на свободный «укроп» перепрыгивать и попадать под горячую руку «овощеводов». Но, с другой стороны, это едва ли не единственный случай в моих наблюдениях за действиями политиков, когда лично мне нечего возразить на слова Колесникова. Вот так вот жизнь всех закрутила...