В Андреевской церкви началась первая литургия Вселенского патриархата

По состоянию на 9:20 в Андреевской церкви началась первая Архиерейская Литургия в Патриаршем Ставропигии. Передает УНН со ссылкой на Религиозно-информационную службу.



"Начало Литургии - в 9.30. Богослужение возглавят экзархи Вселенского Патриархата", - говорится в сообщении.



Напомним, 13 декабря, в Андреевской церкви состоится первая Архиерейская Литургия в Патриаршем Ставропигии.



Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.



Томос об автокефалии Украинской православной церкви появится в Украине уже в 20-х числах декабря.

