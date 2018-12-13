Усика назвали лучшим боксером мира 2018 года

Украинца Александра Усика признали лучшим боксером мира 2018 года по версии Sports Illustrated. В 2018 году Усик победил латыша Майриса Браедиса, россиянина Мурата Гассиева и британца Тони Белью.



31-летний украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), объединил титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации), получил пояс журнала The Ring и выиграл Всемирную боксерскую суперсерию.



Усик стал первым абсолютным чемпионом по Украине, он единственный действующий абсолютный чемпион мира.

