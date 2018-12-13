Президент Венесуэлы обвинил в подготовке покушения на себя советника Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в планировании покушения на себя и свержения правительства страны с целью установления диктатуры.



По мнению Мадуро, в планах также задействованы власти Колумбии и Бразилии. В Колумбии, по словам президента Венесуэлы, проходят подготовку более 700 наемников для воплощения этого плана.



«Не сомневаюсь, что нынешняя администрация США, что Джон Болтон лично взял на себя план заполнить Венесуэлу насилием», — сказал Мадуро.



В августе 2018 года на Николаса Мадуро было совершено покушение во время военного парада в Каракасе. Власти заявили, что его попытались атаковать беспилотники со взрывчаткой.



Президент США Дональд Трамп говорил, что «не исключает» американского военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле «в случае необходимости».

