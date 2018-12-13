Во Франции погиб шестой человек с начала протестов «желтых жилетов»

Во французском Авиньоне грузовик сбил насмерть 23-летнего участника протестов «желтых жилетов» в ночь на 13 декабря.



Водитель, 26-летний гражданин Польши, был взят под стражу.



Le Monde пишет, что это шестая смерть с начала акций в середине ноября. Ранее четыре человека погибли в результате дорожных инцидентов, связанных с протестами «желтых жилетов»; кроме того, в Марселе 80-летняя женщина погибла после того, как в нее попала граната со слезоточивым газом.

