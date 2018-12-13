Более 60% импортируемого угля Украина закупает в России

По результатам 11 месяцев 2018 года доля импорта каменного угля и антрацита из Российской Федерации достигла почти 62%. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН. По данным ГФС, в течение января-ноября с РФ импортировано угля почти 1,67 млрд долларов. Доля импорта достигла 61,91%.



Стоит отметить, что за весь прошлый год Украина купила у России угля на 1,5 млрд долларов.



Из США за 11 месяцев импортировано угля на более чем 806 млн долларов. Доля импорта составила 29,94%. Из Канады Украина импортировала угля почти 128,6 млн долларов - 4,78%, а в других странах купила еще на 90,8 млн долларов - 3,37%.

