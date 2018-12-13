Каков рейтинг, таков и Томос: что принесет потешный Собор его участникам

15 декабря экстраординарный экзарх Вселенского патриарха Эммануил донесет до украинских подданных их церковный устав. По сценарию, мероприятие должно сопровождаться обсуждением устава и голосованием архиереев. В реальности – от участников ничего не зависит. Их роль ограничивается поднятием рук. Большинство это понимают и на Собор не спешат. Поэтому за явку и монолитность рядов отвечать взялся лично Президент.







Благоугодно было Богу

юродством проповеди спасти верующих.

Кор. 1:21



Если верить Порошенко, то Украина как минимум уже раза три получила Томос. Допустим, проснулись 16 декабря якобы с Томосом. Но что изменилось в жизни верующих? Практически ничего.

По факту – Томоса нет; независимая церковь удалась только на предвыборных бигбордах; а все участники процесса несут потери.

Тогда кто же за что борется, кто с чем останется, как это выглядит и самое главное: где здесь Бог? Лаконично объясню.

Кто за что борется, и кто с чем останется

Патриарх Варфоломей Целью здесь, кроме денег и собственности, является изоляция РПЦ и объявление раскольниками УПЦ в итоге.

Поместные Церкви, понимая это, в большинстве своем призвали Варфоломея остановить канонический галоп и собрать всеправославное совещание для решения вопроса украинской автокефалии. Патриарх Варфоломей не услышал и пошел напролом.

Совершая нападение на нашу Церковь, он рассчитывал на блицкриг и поддержку поместных церквей. Но в итоге остался в меньшинстве.

Ведь времена изменились. Это сто лет назад большевики могли с благословения Вселенского патриархата через церковников-обновленцев устраивать гонения и пытки на духовенство РПЦ.

Сегодня в условиях всепроникающего интернета давление на Церковь со стороны правоохранителей и чиновников становится моментально известным, факты документируются и ждут своего часа.

Поэтому Вселенский Патриарх сам в итоге оказался под осуждением и призывами уняться практически ото всех братских церквей.

Чтобы как-то сгладить ситуацию и выровнять отношения, Варфоломей совершил марш-бросок на освящение недостроенного собора в Бухаресте.

Просто чтобы постоять на церемонии, показав таким образом хорошие отношения с коллегами. Реакция не заставила себя ждать…

Борьба за место Варфоломея

Суета Варфоломея стала сигналом для руководителей поместных церквей, что патриарх не уверен в себе. Пошли небезосновательные разговоры о том, что начавшийся с Украины проект "православный Папа" терпит неудачу. Хотя, очевидно, сохраняется угроза применения поднятого из нафталина тезиса о превосходстве древних патриархатов над всеми остальными. Это на практике подразумевает угрозу православной смуты с конфискацией ранее выданных Томосов. Угроза сохраняется для Сербской Церкви в виде Македонского решения вопроса, Черногории, Болгарской Церкви, Молдавской, Белорусской смуты.

Также видим начало борьбы внутри самого Вселенского Патриархата. В схватку за "шатающийся" трон Варфоломея вступили Митрополит Эммануил и Митрополит Елпидифор.

Более других кандидатов рискует Митрополит Эммануил. Ведь он должен провести 15 декабря "потешный Собор в Киеве" лично. И тут ему придется не просто отработать мероприятие.

Пред ним стоит задача сделать из кучки "верующих" раскольников и предателей создать боеспособный штрафбат Вселенского Православия.

Так как сделать это тяжело, делу помогают украинские силовики. Они как раз сейчас заняты собеседованием епископов и сопровождением их под руку в АП. Такой себе "автокефальный заградотряд".

Но даже выполнив эту задачу, оказаться в выгодном свете, претенденту на пост наследника Варфоломея, вряд ли удастся.

Филарет

Игра Вселенского престола заставила почувствовать себя обманутыми почти всех. Филарет (в миру Денисенко) отказался от будущего престола и в итоге сражается за право выбрать Епифания.

Но Филарет-Денисенко не понимает всю ту степень циничного прагматизма своих "партнеров".

Искусство греков оправдывать позорные шаги Вселенской скорбью о всеобщем благе помноженное на способность украинской власти кидать партнёров ещё до начала переговоров не оставляет Филарету шансов. Это не коммунисты, с которыми ему доводилось иметь дело. Это наперсточники куда более ушлые.

Главное – это разочарование епископов УПЦ КП, которые оказались в статусе УДО – освобождённых условно досрочно от раскола без права выехать и служить с кем-то, кроме отдельных Вселенских епископов и приходов.

Филарет, конечно, может попытаться покинуть Собор, сделав цыганочку с выходом из зала, как он это уже когда-то делал в Москве на архиерейском соборе.

Но, уверен, его быстро вернут под белы ручки санитары-активисты. Их митинг под стенами Софии не выпустит из зала никого, пока "достойники" не выберут нужного грекам наместника-надзирателя.

Епифаний и Евстратий Зоря

Даже если упорством и шантажом УПЦ КП удастся пропихнуть на "трон" Епифания, а Филарета сделать Почетным Патриархом, конвертировать "перемогу" сможет только Евстратий Зоря. И то временно.

Зоря, по словам знающих его близко людей, имеет необузданную жажду мести на почве лелеемой им "церковной люстрации". Все это базируется на его сектантском мышлении о превосходстве комбатантов за автокефалию над теми, кто, по его мнению, хочет прийти на все готовое.

Пострадавшими в этом случае будут все – и прихожане, и епископы УПЦ КП, и возможные перебежчики из УПЦ, которых словно прокаженных будут запихивать в "лепрозорий".

УАПЦ

УАПЦ с Макарием вообще слили как маргиналов: за стол переговоров со греками не посадили, кроме обещаний ничего не дали.

Хотя Макарий одним из первых четыре месяца назад сказал в интервью, что важно то, что будет в уставе и "дайте почитать Томос". Его проигнорировали. А жаль, так как среди его епископов, батюшек и прихожан много скромных и верующих людей, которые могут быть поневоле загнаны в секту "Свидетелей Петра и СБУ" (ЕПЦУ).

УПЦ

Через чекистов смущают орденами и подарками, многих епископов УПЦ.

Используют не только пряник, но и кнут. Поэтому, чтобы загнать их на Собор, уже сегодня ведется подготовительная работа. В частности, в информпространство готовится вброс списков якобы нелояльных епископов с целью натравить на них синод УПЦ для репрессий.

Естественно, над попыткой людей, не понимающих церковную жизнь, совершить подобную провокацию посмеялись большинство епархов. Они воспринимают все потуги как произвол, который творит власть в "военном положении предвыборных конвульсий".

Видимо и у этих владык есть понимание, после идиотизма с обысками, вбросами в СМИ, собеседованиями на границе и прочим с "этими" на собор идти нельзя. Несмотря на все обещания.

Епископы УПЦ, которых таскают на разговор в коридоры власти чувствуют, что их хотят попользовать разово, может даже за дорого, а перспектив в стае филаретовцев у них нет никаких – это видно из агрессивного поведения Зори и окружения Филарета. С ними готовы говорить, "покупать", убеждать, но не более чем на период собора и выборов. Каждый из них это все понимает.

Мне, как и многим православным в Украине, будет искренне жаль, если кто-то из нашего епископата УПЦ придет украсить собор за 30 серебряников. Хотя с пониманием отношусь к последователям "автокефального крыла УПЦ", которые долгие годы искренне верили в светлую идею автокефалии.

Что касается батюшек-активистов из УПЦ, которые придут на Собор Позора, – это их решение, и они сами должны сделать свой выбор. У каждого свой приход и им смотреть с амвона людям в глаза и держать Свой Крест.

Президент

Президент тоже чувствует себя кинутым. Глядя на рейтинг, летящий вниз, из-за недоговороспособных попов-раскольников, неуемных в амбициях и жажде должностей; аферистов-греков, ненасытных в деньгах и имуществе; ретивого идиотизма правоохранителей, президенту наверняка становится грустно.

Вот если бы сейчас ему вернуть время вспять, то думаю не лез бы он в церковный "куст горящий", заставил бы технолога, принёсшего ему электоральную идею с поддержкой 36 процентов населения, съесть бумагу, на которой она была написана. Но время не имеет сослагательного наклонения, поэтому есть бумаги будут все они.

Наверное, утешительно звучит для самого себя тезис: "во время моей каденции был получен Томос и мое имя войдет в историю".

Но результат Потешного собора будет стыдный. Устав и полномочия для ПЦУ (автокефальной) выписаны меньшие, чем в Патриаршей грамоте про автономию для УПЦ.

Сам Собор будет не актом уврачевания раскола и уж точно не будет объединительным. Он станет "местечковым сабантуем" и парадом "Вселенской неспособности и неадекватности" в исполнении Винницкого драматического театра пусть и в Святой Софии Киевской, пусть и с элементами эпатажа и пафоса, закатыванием глаз и складыванием рук лодочкой.

16 декабря над всеми грешными и праведными взойдет солнце. Будет новый день Господень. Рассеется смрад "праздничного" фейерверка. Но ничего для православных верующих не изменится.

Украина и верующие

Говорил с людьми в селах и маленьких городах – с теми, кто ходит в Церковь на службу, а не с факелом на парад и захват собственности. Все всё понимают, но нет смущения и искушения...

Миллионы украинцев верят в Бога, а не в президентские выборы и верят своему предстоятелю молитвеннику за Украину Митрополиту Онуфрию. Его знают и в Греции, и в Иерусалиме, и на Афоне. Можно задать вопрос там: "к кому идти за ответами в Украине?", и получите в ответ его имя.

Говорят, перед рассветом всегда темнее всего. Этот мрак "автокефалии по вызову", и темень нынешней беспредельной даже в вопросах религии власти пройдёт.

Рассвет наступит, он уже рядом. Мы выстоим и победим. Просто сейчас время такое.

Время исповедания Веры.