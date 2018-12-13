Украинцев среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет - МИД

Граждан Украины среди пострадавших и жертв столкновения двух поездов на железнодорожной станции Анкары Марсандиз, по предварительной информации, нет, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.



"По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших в результате аварии поезда в Турции", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг днем.



В Анкаре в четверг в результате столкновения двух поездов на железнодорожной станции Марсандиз обрушился надземный пешеходный переход. Как сообщает телеканал CNN, часть перехода на станции рухнула на вагоны состава. После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, к месту аварии стянуты многочисленные кареты скорой помощи, пожарные машины.



На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.



По последним данным, в железнодорожной катастрофе погибли не менее семи человек, 46 ранены.

