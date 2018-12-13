НАПК утвердило почти 100 выводов относительно финансирования партий

По результатам анализа отчетов политических партий за третий квартал 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило 102 заключения. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.



"С 102-х утвержденных Национальным агентством выводов только 12 являются выводами по отчету политических партий, которые осуществляли деятельность в отчетном периоде", - говорится в сообщении.



Всего за третий квартал 2018 года в Национальное агентство поступили 274 отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.



Отметим, что по состоянию на 18 января 2017 года в Украине официально зарегистрированы 352 политические партии.



Выводы по политических партий "Обновленная Украина", "Партия единомышленников" и "Новая демократия" содержат информацию о нарушениях установленного порядка или сроков представления Отчета политической партии, за что предусмотрена ответственность по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Выводы о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее - Отчет) за третий квартал 2018 года подготовлены по результатам анализа отчетов политических партий, которые не являются получателями средств, выделенных из Государственного бюджета Украины на финансирование их уставной деятельности.



Решение об утверждении 102 выводов принято на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 7 декабря 2018 года.

