У ЕС появился еще один шанс с Мэй принять соглашение по Brexit - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас положительно оценил исход голосования консерваторов о доверии британскому премьеру Терезе Мэй.



"По крайней мере, хаоса удалось избежать", - сказал Х.Маас в эфире радио "Дойчландфунк", отвечая на вопрос журналиста о том, рад ли он результатам голосования.



При этом глава МИД подчеркнул, что "если бы британское правительство осталось без премьер-министра, никто бы не знал, как идти дальше вперед".



"Теперь у нас есть еще один шанс с Т.Мэй, чтобы набрать большинство для принятия текста (соглашения о Brexit - ИФ), который является компромиссом двух сторон", - считает глава МИД ФРГ.



По словам Х.Мааса, согласование сделки необходимо для того, чтобы Британия смогла избежать так называемого "жесткого" Brexit - то есть принципиального разрыва отношений с ЕС.



Ранее члены британского парламента от консерваторов выразили доверие Т.Мэй на посту лидера партии. Согласно официальным результатам, объявленным в парламенте, 200 человек проголосовали за Т.Мэй, а 117 выступили за вотум недоверия. Для победы премьеру было достаточно получить простое большинство голосов.



Согласно действующим правилам, теперь в течение одного года в партии запрещено пытаться выносить Т.Мэй вотум недоверия.

