Порошенко и Столтенберг проводят переговоры в Брюсселе

Президент Украины Петр Порошенко в четверг днем в Брюсселе проводит встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.



"Наш ориентир НАТО. Президент проводит переговоры с генсеком Столтенбергом", - написал С.Цеголко в своем аккаунте в Твиттер.



Согласно программе рабочего визита П.Порошенко в Бельгию в рамках заседания Европейского Совета, после встречи с Й.Столтенбергом запланирована совместная пресс-конференция президента Украины и генсека НАТО.

