СБУ прогнозирует "кровавые провокации" перед Собором

В рамках дестабилизации ситуации в Украине готовятся "кровавые провокации" во время крестных ходов. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает LIGA.net. По данным украинской спецслужбы, 6 декабря в бывшем здании СБУ в неподконтрольном Донецке было проведено совещание под руководством представителей спецслужб РФ и руководства "ДНР".



Утверждается, что ими было принято решение об организации крестных ходов в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне, Николаеве в день проведения объединительного Собора УПЦ. В эти планы входят попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями.



"С обязательной кровавой картинкой для российских СМИ", – сказал Кононенко и добавил, что к акциям планировалось "обязательно привлечь пожилых людей и инвалидов".



Кононенко подчеркнул, что СБУ просит воздержаться от каких-либо акций во время Собора, чтобы не давать российским спецслужбам повода для подобных провокаций. Он также сообщил, что задержанных пока нет, так как преступление не совершено.

