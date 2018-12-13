В Ровно таксисты заставили пассажира облиться зеленкой

В Ровно группа таксистов заставила облиться зеленкой пассажира, который пытался проехать бесплатно. Об этом в четверг, 13 декабря сообщает Рівне вечірнє.



Этот инцидент сняли на видео и распространили в своей группе в Instagram сами ровенские таксисты. Вскоре оттуда ролик исчез, однако его уже подхватили другие ровенские группы.







В частности, на видео видно, как молодого человека заставляют вылить себе на руку зеленку и вымазать ею лицо. Мужчины за кадром требуют у парня делать это "тщательно".



По информации пользователей соцсети, таким образом, ровенские таксисты "наказали" пассажира, который уже не раз ехал в такси "зайцем".



В то же время в полиции отметили, что жалобы от облитого зеленкой пассажира не поступало.

