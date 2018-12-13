Задержанная за шпионаж в США Бутина “сдала” своего российского куратора - CNN

Россиянка Мария Бутина, которая была арестована в США в июле 2018 года по подозрению в шпионаже, начала сотрудничество со следствием, в частности, рассказывая о своем "российском кураторе".



Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседника, знакомого с этим вопросом.



"Предполагаемая российская шпионка Мария Бутина предоставляет следователям информацию относительно американца, который ей помогал проникнуть в американские политические круги, и про российского чиновника, который координировал ее действия (в США – ред.)", - говорится в сообщении.



Как сообщает CNN, это очень необычная ситуация, когда обвиняемый в шпионаже в пользу России сотрудничает с американскими прокурорами.



По сообщению телеканала, Бутина делится с правоохранителями информацией о ее американском любовнике и политтехнологе Республиканской партии Поле Эриксоне, который помог ей найти пути в консервативные политические группы.



CNN предполагает, что она также может рассказать правоохранителям о своем "российском кураторе", который координировал ее действия на территории Соединенных Штатов. Им предположительно является Александр Торшин, который ранее занимал различные посты в российском правительстве и недавно ушел с должности заместителя председателя ЦБ РФ.



Как сообщалось, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину. В Минюсте США заявили, что она действовала как агент России в США, развивая отношения с американцами и организациями, имеющими влияние в американской политике, с целью продвижения интересов Москвы. Прокуроры также считают, что Бутина работала под руководством высокопоставленного кремлевского чиновника. Его имя не называется, однако издание отмечает, что им может быть Александр Торшин, бывший исполняющий обязанности Председателя Совета Федерации РФ. С апреля 2018 года Торшин значится в санкционном списке США.



18 июля судья Окружной суд Колумбии (США) принял решение арестовать на время судебного разбирательства гражданку РФ Марию Бутину.



10 декабря стало известно, что Бутина готова изменить свои показания и признать причастность к попыткам Кремля повлиять на руководство влиятельной в США Национальной стрелковой организации.

