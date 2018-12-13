Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине на 1,8% превышает эпидемиологический порог, сообщило Министерство здравоохранения Украины в четверг. Эпидемические пороги превышены в Харьковской области - на 23%, Житомирской, Сумской и Киевской - на 12%, Донецкой - на 1,1%.



За неделю в период с 3 по 9 декабря гриппом и ОРВИ заболели 203 335 человек, из них 67,3% - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей (с 26 ноября по 2 декабря) уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 2,6% и 6,7% соответственно.



Один человек умер из-за осложнений, вызванных гриппом.



С начала эпидсезона в Украине вакцинировано 127,196 тыс. чел.

