Более трети переселенцев не планирует возвращаться на Донбасс

Более трети вынужденных переселенцев (38%) не готовы возвращаться на свое место жительства до перемещения после завершения военных действий на Востоке Украины.



Об этом говорится в результатах исследования Национальной системы мониторинга "Ситуация с ВПЛ", которое есть в распоряжении Укринформа.



"По состоянию на 11 раунд, на сентябрь 2018 года доля ВПЛ, сообщивших о своем намерении вернуться после завершения конфликта в место своего проживания до перемещения, составляет 24%. 38% ВПЛ выразили намерение не возвращаться даже после завершения конфликта", — говорится в результатах исследования.



Так, по сравнению с предыдущим раундом исследования от июня 2018 года, количество переселенцев, готовых по завершении конфликта вернуться на Донбасс, уменьшилось с 28% до 24%. При этом в сентябре 2017 года количество таких респондентов составляло 32%.



Количество опрошенных, не готовых возвращаться при любых условиях — третий раунд подряд составляет 38%. Ответ "да, возможно, в будущем" во время последнего раунда исследования выбрали 14% респондентов, тогда как в предыдущем раунде такой ответ выбрали 12%, а по состоянию на сентябрь 2017 года такой ответ выбрали 17% опрошенных.



Международная организация по миграции (МОМ) в сотрудничестве с МТОТ 13 декабря презентовала очередной раунд отчета Национальной системы мониторинга "Ситуация с ВПО в Украине". В процессе исследования людей опросили об их уровне занятости, благосостояния, доступа к социальным услугам, уровня интеграции в местные громады.



Исследование Национальной системы мониторинга проводит Международная организация по миграции (МОМ), Агентство ООН по вопросам миграции.



В последнем раунде было опрошено 2 405 переселенцев путем личных интервью, а еще 4025 ВПЛ — путем телефонного интервью (из них — 802 интервью были проведены с ВПЛ, которые вернулись на не подконтрольную правительству территорию). Выборка была сформирована на основе базы данных ВПЛ регистрации, который ведется Министерством социальной политики Украины.



Проект "Национальная система мониторинга ситуации с ВПЛ в Украине" финансируется Европейским Союзом и внедряется Международной организацией по миграции (МОМ).

