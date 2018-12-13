Порошенко договорился Столтенбергом, что НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с НАТО об организации мониторинга Североатлантическим альянсом ситуации в Азовском море



"Мы договорились, что НАТО будет следить за ситуацией в Азовском море, и будет обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно", - сказал П.Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в четверг в Брюсселе по итогам состоявшихся переговоров.



Он отметил, что такая мониторинговая миссия НАТО поможет лучше оценить ситуацию в этом регионе.



При этом Й.Столтенберг, который выступал перед П.Порошенко, о наличии такой договоренности не упомянул, однако сообщил, что НАТО продолжит оказывать помощь и поддержку Украине.

