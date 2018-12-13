НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи

В ближайшие недели страны НАТО намерены передать украинским военным оборудование для защищенной связи. Об этом в четверг, 13 декабря, сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО, сообщает Европейская правда.



"Я только что сообщил президенту Порошенко, что мы доставим оборудование защищенной связи для украинской армии до конца года", – заявил он.



Столтенберг подчеркнул, что этот шаг станет одним из проявлений реакции на российскую агрессию в Черном море, напомнив, что Альянс уже оказывает помощь ВСУ через трастовые фонды, в том числе через фонд, который занимается реформой коммуникационной системы украинской армии.



Генсек повторил, что НАТО единогласно осуждает российскую агрессию.



"Не может быть оправдания использованию силы против украинских моряков и кораблей. Россия должна безотлагательно освободить моряков и вернуть захваченные корабли", – резюмировал он.

