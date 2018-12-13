В результате стрельбы на Западном берегу погибли два израильтянина

Двое израильтян погибли и двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы, открытой неизвестными на шоссе на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила израильская санитарно-спасательная служба ЗАКА.



"ЗАКА получила сообщение о стрельбе на шоссе № 60, где погибли два человека, еще двое получили серьезные ранения", - говорится в распространенном службой коммюнике.



Ранее медицинская служба "Маген Давид адом" сообщила о том, что четверо израильтян получили огнестрельные ранения в четверг в результате нападения неизвестного на шоссе близ поселения Офра на Западном берегу реки Иордан.

