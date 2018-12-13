Министерство должно учесть позицию Энергоатома по прогнозному балансу электроэнергии, - эксперты

Министество энергетики и угольной промышленности при формировании прогнозного баланса на следующий год должны учесть позицию генерирующих компаний. В первую очередь, это касается НАЭК «Энергоатом», который заявил, что в связи с ремонтной компанией не может произвести дополнительно 700 млн кВтч. Об этом в комментариях заявили Светлана Голикова, член Стратегического Совета ОО «Киевский институт энергетических исследований», и Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.



«Действительно не совсем обоснованно увеличение производства электрической энергии атомными станциями в этом энергетическом балансе. Потому что и так они работают сейчас на максимуме своих возможностей. Для того, чтобы увеличивать, при увеличении производства необходимо сокращать периоды ремонтных работ, значит, надо повышать мероприятия, связанные с обеспечением безопасности», - отметил Владимир Омельченко. Он также отметил, что не видит серьезного методологического подхода к формированию баланса.



По словам Светланы Голиковой, министерство должно учесть позицию Энергоатома и пересмотреть баланс. «Если они говорят, что они такой план не потянут, то министерство должно это учесть и не ставить невозможных задач перед компанией».



Напомним, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в Прогнозный баланс электроэнергии ОЭС Украины на 2019 год будут внесены радикальные изменения. В отличие от первоначально утвержденного 28 сентября 2018 года энергобаланса, новая редакция документа предусматривает резкое увеличение производства атомной и гидроэлектроэнергии. В свою очередь, доля тепловой и "зеленой" электроэнергии будет снижена.



НАЭК “Энергоатом” считает новый баланс необоснованным. По словам Татьяны Амосовой, директор по инвестициям и перспективному развитию компании, такое существенное увеличение доли атомной генерации возможно только в случае остановки ремонтной компании на атомных станциях, что несет значительные риски.

