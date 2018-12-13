Apple построит в Техасе новый кампус за $1 миллиард

Компания Apple выделит $1 миллиард на создание нового кампуса в Северном Остине, штат Техас.



Об этом сообщает агентство Reuters.



"Apple Inc (AAPL.O) заявила в четверг, что инвестирует 1 миллиард долларов в строительство второго кампуса в Северном Остине, штат Техас, и еще 10 миллиардов долларов в новые центры обработки данных в течение следующих пяти лет, поскольку компания стремится создать 20 тысяч рабочих мест в США", - говорится в сообщении.



Новый кампус Apple в Остине площадью в 53 га будет расположен менее чем в полутора километрах от действующего офиса компании в этом городе. В новом кампусе будут работать около пяти тысяч человек с возможностью увеличить их количество до 15 тысяч сотрудников.



Компания со штаб-квартирой в Купертино заявила, что она также создаст новые объекты в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити, штат Калифорния, и расширит свою деятельность в Питтсбурге, Нью-Йорке и Боулдере, штат Колорадо, в течение следующих трех лет.

