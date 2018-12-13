В Украине в ближайшие сутки погода стабилизируется

В Украине в ближайшие сутки 14 декабря погода станет более спокойной, ожидается рост атмосферного давления и постепенное прекращение осадков на востоке и юге страны, температура почти не изменится и останется довольно высокой как для этого периода года, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой, в западных областях умеренный, снег, лишь в восточных областях, днем и в южной части без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный (в западной части – северо-западный), 5-10 м/с.



Температура ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла, днем в Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.



В Киеве 14 декабря ожидается небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 декабря самая высокая температура днем была 9,8° в 1950 году, самая низкая ночью -23,4° в 1921 году.



В Украине 15 декабря без существенных осадков, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и юге страны около 0°; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.



В Киеве 15 декабря без существенных осадков; на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

