Объявлена модель года

Британский модный совет (The British Fashion Council) вручил титул «Модель года» дочери американской супермодели Синди Кроуфорд Кайе Гербер. Об этом сообщает The Telegraph.







Церемония награждения British Fashion Awards 2018 состоялось в понедельник, 10 декабря, в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Кроме 17-летней Гербер за звание боролись победительница 2017 года, британка Адвоа Абоах, суданско-австралийская модель Адут Акеч, американка Белла Хадид и канадская фотомодель и активистка Винни Харлоу.



Награду Гербер вручила британская певица Рита Ора.

