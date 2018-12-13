В НБУ назвали сумму нового транша МВФ

Национальный банк Украины ожидает в декабре транш от Международного валютного фонда в сумме от 1,4 до 1,9 млрд долларов. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, информирует РБК-Украина в четверг, 13 декабря.



Смолий отметил, что очередной транш поступит до 25 декабря.



По его словам, ожидается, что размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов.



"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)", - добавил Смолий.

